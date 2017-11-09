УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Как будем отдыхать в 2018 году? Это один из самых популярных запросов в поисковых системах у жителей Башкирии. В республиканском Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения опубликовали производственный календарь на 2018 год.

Нерабочими днями в следующем году для жителей Башкирии считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России (День рождения Уфы);

15 июня – Ураза-байрам;

21 августа – Курбан-байрам;

11 октября – День Республики;

4 ноября – День народного единства.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ рабочий день перед праздничным (нерабочим) сокращается на час. Если нерабочему праздничному дню предшествует выходной день, то продолжительность смены не сокращается.

В 2018 году выходной суббота 6 января переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; c субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

В итоге жители республики при пятидневной рабочей неделе будут трудиться 244 дня, а отдыхать – 121 день.