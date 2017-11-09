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Уфа   °

В уфимской Черниковке просел грунт из-за утечки водопровода

ОБЩЕСТВО

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Орджоникидзевском районе Уфы во дворе дома №45 по улице Победы размыло грунт из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения. Последствия коммунального ЧП устраняют аварийные службы, место происшествия огорожено сигнальными лентами, проинформировали в мэрии.

Теги: утечка, грунт, авария
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