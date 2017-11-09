В уфимской Черниковке просел грунт из-за утечки водопровода
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Орджоникидзевском районе Уфы во дворе дома №45 по улице Победы размыло грунт из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения. Последствия коммунального ЧП устраняют аварийные службы, место происшествия огорожено сигнальными лентами, проинформировали в мэрии.
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В уфимской Черниковке просел грунт из-за утечки водопровода
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