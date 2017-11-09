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Владимир Путин наградил сенатора от Башкирии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

ПОЛИТИКА

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Владимир Путин наградил сенатора от Башкирии Рафаила Зинурова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ Президент России подписал 2 ноября 2017 года. Как отмечено в документе, Рафаил Зинуров удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.

«Получить столь почетную награду большая честь для меня. Я искренне рад, что мой труд отмечен на таком высоком уровне. Понимаю, что подобная оценка возлагает на меня дополнительную ответственность, требующую мобилизовать все силы для того, чтобы приносить большую пользу людям», — отметил Рафаил Зинуров, комментируя новость о награждении.

Высокие профессиональные качества и богатый опыт парламентской деятельности Рафаила Зинурова не остались без внимания и в верхней палате Федерального Собрания: коллеги единодушно избрали его заместителем председателя Комитета по международным делам.

Теги: Президент России, Совет Федерации, награждение
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