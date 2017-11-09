Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↑

EUR 68.70 ↓

9 ноября Четверг

Уфа   °

На Кубке Карьяла нападающий «Салавата Юлаева» Умарк заработал очко, а Скривенс одержал победу

СПОРТ

На Кубке Карьяла нападающий «Салавата Юлаева» Умарк заработал очко, а Скривенс одержал победу Фото: ХК "Салават Юлаев"

На Кубке Карьяла нападающий «Салавата Юлаева» Умарк заработал очко, а Скривенс одержал победу Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 ноября прошли первые матчи сборных на Кубке Карьяла. Сборная Швеции, в составе которой играл нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк, одержала победу над чехами — 5:3. Форвард башкирской команды сделал голевую передачу на Петерсона, который удачно завершил комбинацию.

Вратарь «юлаевцев» Бен Скривенс стоял на защите ворот канадской сборной и выиграл матч со Швейцарией — 3:2. Голкиперу уфимской дружины удалось отразить 19 бросков из 21.

Сегодня, 9 ноября, на этапе Еврохоккейтура можно наблюдать за игрой еще двух представителей «Салавата». Йонас Кемпайнен и Теему Хартикайнен выйдут на лед в составе сборной Финляндии против России.

Теги: хоккей, Еврохоккейтур, Кубок Карьяла
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть