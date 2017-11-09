На Кубке Карьяла нападающий «Салавата Юлаева» Умарк заработал очко, а Скривенс одержал победу Фото: ХК "Салават Юлаев" На Кубке Карьяла нападающий «Салавата Юлаева» Умарк заработал очко, а Скривенс одержал победу Фото: ХК "Салават Юлаев"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

8 ноября прошли первые матчи сборных на Кубке Карьяла. Сборная Швеции, в составе которой играл нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Линус Умарк, одержала победу над чехами — 5:3. Форвард башкирской команды сделал голевую передачу на Петерсона, который удачно завершил комбинацию.

Вратарь «юлаевцев» Бен Скривенс стоял на защите ворот канадской сборной и выиграл матч со Швейцарией — 3:2. Голкиперу уфимской дружины удалось отразить 19 бросков из 21.

Сегодня, 9 ноября, на этапе Еврохоккейтура можно наблюдать за игрой еще двух представителей «Салавата». Йонас Кемпайнен и Теему Хартикайнен выйдут на лед в составе сборной Финляндии против России.