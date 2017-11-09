В Башкирии горе-вор с буханкой хлеба в руках попытался похитить детскую одежду - видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии горе-вор с буханкой хлеба в руках попытался похитить детскую одежду - видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в объектив камеры видеонаблюдения попала необычная кража. Инцидент произошел в магазине детской одежды в городе Туймазы, сообщает ГТРК «Башкортостан».

На опубликованной записи видно, как мужчина в синей куртке с буханкой хлеба в руках заходит в торговое помещение. Он рассматривает прилавок. Замечая, что продавец уходит, хватает несколько вещей, похожих на детские штанишки или колготки, прячет их под куртку. При этом он неестественно сгибается. Кассир замечает неладное, и подходит к горе-вору, не успевшему застегнуть куртку. Женщина разоблачает преступника. Мужчина бросает добытые преступным путем вещи на прилавок. Затем он еще немного бродит по магазину и уходит, так и оставшись с одной буханкой хлеба в руках.

По всей видимости, полицию сотрудники магазина вызывать не стали.

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