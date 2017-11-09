Четыре уфимские квартиры продаются за долги на торгах Фото: wikishopping.ru Четыре уфимские квартиры продаются за долги на торгах Фото: wikishopping.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На 20 ноября назначены торги, организованные управлением Росимущества по РБ для реализации имущества должников. Как уточнили в службе судебных приставов, в том числе «с молотка» будут продавать четыре уфимские квартиры в Кировском, Советском, Октябрьском, Демском районе Уфы.

Начальная цена квартиры площадью 73,3 кв. м в доме №18 по ул. Акназарова — 3,716 млн рублей;

квартира в доме №18 по ул. Парковой, площадью 43 кв. м, продается за 2,14 млн рублей;

квартира площадью 42,5 кв. м в доме №69 по ул. Айской продается за 2,2 млн рублей;

квартира площадью 32,5 кв. м по адресу Я. Коласа, 157, продается за 1,27 млн рублей.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого нужно заполнить заявку и оплатить задаток. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Torgi.gov, по телефонам: 286-51-39, 286-51-40, или по адресу: Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис 16.