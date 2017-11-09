Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу
Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу Фото: Минспорта и молодежной политики РБ
Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу Фото: Минспорта и молодежной политики РБ
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Марат Хасанов представлял родную республику в Сочи на Кубке России по пауэрлифтингу. Спортсмен соревновался с 200 участниками турнира и завоевал второе место.
«Марат взял 130 кг при собственном весе 44 кг», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.
К соревнованиям Марата готовили тренеры Ильнур Бикташев и Вадим Канбеков. Всего на Кубке были представители 41 региона: 87 мужчин и 48 женщин.