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Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу

СПОРТ

Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

Спортсмен из Башкирии занял второе место на Кубке России по пауэрлифтингу Фото: Минспорта и молодежной политики РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Марат Хасанов представлял родную республику в Сочи на Кубке России по пауэрлифтингу. Спортсмен соревновался с 200 участниками турнира и завоевал второе место.

«Марат взял 130 кг при собственном весе 44 кг», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.

К соревнованиям Марата готовили тренеры Ильнур Бикташев и Вадим Канбеков. Всего на Кубке были представители 41 региона: 87 мужчин и 48 женщин.

Теги: пауэрлифтинг, Марат Хасанов, Кубок России
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