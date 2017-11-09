В Башкирии сотрудник ГИБДД был задержан при получении взятки Фото: автор В Башкирии сотрудник ГИБДД был задержан при получении взятки Фото: автор

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Белебеевский городской суд Башкортостана приговорил 38-летнего бывшего инспектора ДПС к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Он признан виновным по статье «получение взятки за бездействие». Подсудимый признал свою вину.

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в июне 2017 года сотрудник ГИБДД остановил «ВАЗ-21093», за рулем которого находился пьяный мужчина. Также страж порядка выяснил, что машина не была застрахована в установленном законом порядке. Водитель предложил полицейскому взятку в 15 тысяч рублей, рассчитывая избежать медосвидетельствования и составления административных протоколов по статьям «несоблюдение требований об ОСАГО» и «управление транспортом в состоянии опьянения». Инспектор ДПС согласился на незаконное предложение.

«Ночью 1 июля инспектор ДПС, находясь возле магазина «Волна» в городе Белебее, получил от местного жителя 10 тысяч рублей из оговоренных 15 тысяч рублей за неоформление материалов по факту управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения. После получения денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ по РБ», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.