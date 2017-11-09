В Башкирии составлен рейтинг упавших и подскочивших в цене продуктов Фото: автор В Башкирии составлен рейтинг упавших и подскочивших в цене продуктов Фото: автор

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Статистики Башкирии сообщили о снижении цен на большинство социально значимых продуктов.

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 7 ноября, в республике больше всего подешевела гречневая крупа — на 2,9 процента. Ее средняя цена составляет сейчас в регионе 39 рублей за килограмм.

На втором месте условного рейтинга — шлифованный рис — 50 рублей за килограмм, или минус 1,6 процента за неделю.

Примерно на столько же или на 1,4 процента стала дешевле баранина (кроме бескостного мяса), килограмм которой обходится сегодня жителям Башкирии в 352 рубля.

Замыкают продуктовую пятерку куры и цельное стерилизованное молоко, за неделю ставшие доступнее на 1,1 и 0,9 процента, соответственно. Килограмм кур оценивается сейчас в среднем в 113 рублей, литр стерилизованного молока — в 60 рублей.

В список подешевевших социально значимых продуктов попали сыры, вермишель, пшено, репчатый лук, яйца, свинина, чай, морковь, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, сливочное масло и цельное пастеризованное молоко. Недельное снижение цен на эти продукты варьируется от 0,01 до 0,7 процента.

Перечень больше всего подорожавших в Башкирии продуктов возглавила свежая белокочанная капуста с недельным ростом в 3,4 процента — 13 рублей за килограмм.

Картофель подрос за это же время до 19 рублей за килограмм или на 1,7 процента.

На третьем месте — мороженая рыба, подорожавшая до 135 рублей за килограмм (+1,2 процента за неделю).

На 0,1-0,9 процента стали дороже в Башкирии говядина, яблоки, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также сахар, пшеничная мука и подсолнечное масло.

Неизменной за неделю осталась в регионе только стоимость соли — 9 рублей за килограмм, констатируют в Башстате.