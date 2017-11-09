В Уфе стали известны новые подробности в деле об изнасиловании 13-летней девочки Фото: Ксения Калинина В Уфе стали известны новые подробности в деле об изнасиловании 13-летней девочки Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в сентябре 2015 года пенсионер изнасиловал 13-летнюю девочку, когда она пришла к его внучке в гости. В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что о случившемся девочка никому не рассказывала. Её мать заметила изменения в поведении и физическом состоянии дочери. В феврале прошлого года женщина с ребенком обратилась к врачу, который установил, что школьница находится на 22-й неделе беременности. Мать написала заявление в территориальный отдел Следственного комитета России.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, по медицинским показаниям ребенку было противопоказано рожать, так как это могло привести к летальному исходу несовершеннолетней. Организм девочки просто не выдержал бы нагрузки при родах. На сроке в 22 недели медики вызвали искусственные роды. Данная процедура назначается только в особых, критических ситуациях. Малолетней матерью девочка не стала.

Как сообщало агентство «Башинформ», суд приговорил 66-летнего уфимца к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. По информации пресс-службы прокуратуры РБ, он признан виновным по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». При допросе мужчина представлялся белым магом, имеющим дар излечивать болезни. Свидетели утверждают, что он предлагал вступить в интимную связь еще троим несовершеннолетним. Одной девочке педофил пообещал изгнать вселившихся в нее демонов.