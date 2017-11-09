Сергей Шойгу заинтересовался опытом работы регионального отделения РГО в Башкирии Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным



Сергей Шойгу заинтересовался опытом работы регионального отделения РГО в Башкирии Фото: предоставлено Камилем Зиганшиным

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Москве, в Центральном доме художника на Крымском валу, продолжается III Фестиваль Русского географического общества «Народы России», на котором представлены уникальность, многообразие и богатая культура всех регионов страны. От Башкортостана на фестивале находится делегация в составе представителей Регионального отделения РГО, Национального музея РБ, Республиканского детского эколого-биологического центра во главе с председателем Башкирского отделения РГО Камилем Зиганшиным.

Особой популярностью на Фестивале пользуется башкирская юрта, которую привезли на фестиваль делегаты регионального отделения РГО. Установлена она на самом видном месте, недалеко от главной сцены. Внутри юрты выставлены более 170 предметов повседневного быта башкир из хранилищ Национального музея РБ — одежда, оружие, утварь. Здесь участников фестиваля угощают настоящим башкирским мёдом, встречают игрой на курае.

Фестиваль открыл президент РГО Сергей Шойгу. Изначально не планировалось, что Шойгу осмотрит экспозицию Башкортостана, зайдет в башкирскую юрту, однако благодаря находчивости и настойчивости Камиля Зиганшина, глава РГО решил пообщаться с делегацией нашей республики. От имени регионального отделения РГО руководитель делегации Камиль Зиганшин подарил Шойгу точную копию карты Земли французского картографа 17 века Жана Батиста.

«Сергей Кужугетович, огромное вам спасибо от жителей многонационального Башкортостана за возрождение не только Русского географического обществ, но и российской армии. Эту уникальную топографическую карту 1708 года, с изображением всех континентов, златоустовские мастера изготовили для вашего кабинета. Желаем, чтобы российская армия под вашим руководством достигла такой мощи и влияния, которые позволят привнести мир на все изображенные здесь территории», — сказал Камиль Зиганшин, вручая Шойгу ценный подарок.

Он также передал Сергею Шойгу от Башкирского отделения Русского географического общества ручку с гербом Республики Башкортостан.

«Надеемся, что в недалеком будущем вы подпишете этой ручкой Акт безоговорочной капитуляции Пентагона», — сказал руководитель Башкирского отделения РГО.

«Наше региональное отделение не стоит на месте, успешно развивается. В Башкортостане, благодаря активной поддержке главы республики Рустэма Хамитова, действует 67 местных отделений. Реализуются значимые проекты регионального и международного уровня. Мы готовы поделиться наработанным опытом», — рассказал Камиль Зиганшин главе РГО.

«Сергей Шойгу очень заинтересовался опытом нашей работы, обращаясь к помощнику, он сказал: «Это интересно. Запишите, надо пригласить на одно из заседаний Общества», — сообщил Камиль Зиганшин агентству «Башинформ».