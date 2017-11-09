В Башкирии жилье с начала года подешевело на 5% Фото: sivstroi.ru В Башкирии жилье с начала года подешевело на 5% Фото: sivstroi.ru

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии с начала года жилье подешевело на 5%. Средняя цена средней квартиры по республике — около 2,43 млн рублей, по данным портала «Мир квартир».

В целом по стране цена квартир повысилась только в 20 регионах из исследованных 80. Самые дорогие квартиры — в Москве, где средняя цена на них составила 11,34 млн рублей. В Петербурге средняя цена жилья — 7,97 млн рублей. На третьем месте оказался Севастополь с ценой 4,55 млн руб., на четвертом — Подмосковье (около 4,3 млн).

Цены выросли, например, в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Хабаровском краях, Северной Осетии, Камчатке, Архангельской, Иркутской и Курской областях, Хакасии. В Санкт-Петербурге стоимость жилья выросла на 8,6%.

Наибольшая отрицательная динамика в Калмыкии, Еврейской АО, Амурской области, Тыве, Кабардино-Балкарии.

Пока предпосылок для роста цен в целом по стране не наблюдается, считают аналитики. Рост цен в Петербурге они объяснили высокой бизнес-активностью. В Москве уровень стоимости жилья снижает реновация, впрочем, средняя цена упала с начала года лишь на 1,5%.