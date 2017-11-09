В столице Башкирии возрождают древнее искусство стрельбы из традиционного лука Фото: Пресс-служба администрации Уфы В столице Башкирии возрождают древнее искусство стрельбы из традиционного лука Фото: Пресс-служба администрации Уфы

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Бортевое пчеловодство, башкирская порода лошадей, кумыс, курай — всё это входит в список брендов Башкирии. Однако на их фоне та деятельность башкир, за которую французы во время войны 1812 года прозвали их «северными амурами», ушла на второй план. Сегодня в Уфе взялись за возрождение древнего искусства стрельбы из традиционного лука.

«Накануне после капитального ремонта открылся стрелковый тир лицея №94. За пять месяцев отремонтированы водопроводная, канализационная, вентиляционная системы, электропроводка и пожарная сигнализация. Строители перекрыли крышу и утеплили стены, выполнили внутреннюю отделку здания», — уточнили в администрации Советского района столицы Башкирии.

Сегодня в школе стрелкового тира занимаются более 60 спортсменов и любители этого вида с ограниченными возможностями здоровья. Уфимцы оттачивают свое мастерство в классическом (олимпийском) виде и в блочном (компаунд). Здесь же занимаются многократные чемпионы российских и международных турниров: Станислав Черемискин, Элина Шарипова и Набилл Рухулла.