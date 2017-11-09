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9 ноября Четверг

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В Уфе подорожало дизельное топливо

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе подорожало дизельное топливо Фото: Ксения Калинина

В Уфе подорожало дизельное топливо Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На уфимских АЗС подорожало дизельное топливо, сообщает Башкортостанстат.

По данным выборочного еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды нефтепродуктов на 7 ноября, стоимость дизтоплива в Уфе выросла на 0,2 процента и достигла 36,86 рубля за литр.

Цены на бензин в башкирской столице за неделю остались неизменными. Так, литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит сейчас в среднем 34,30 рубля. Бензин марки АИ-92 оценивается в среднем 36,17 рубля, АИ-95 — 39,34 рубля за литр.

По сравнению с 7 ноября 2016 года стоимость дизельного топлива выросла в Уфе на 6,6 процента. Автомобильный бензин — в среднем на 3,7 процента. При этом больше других марок бензина вырос цене АИ-92 — на 4,3 процента.

Теги: бензин, дизельное топливо, цены, Башкортостанстат
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