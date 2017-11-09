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Житель Башкирии обеспечил себя на всю зиму запасами марихуаны

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Житель Башкирии обеспечил себя на всю зиму запасами марихуаны Фото: сайт МВД по РБ

Житель Башкирии обеспечил себя на всю зиму запасами марихуаны Фото: сайт МВД по РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Янаульском районе Башкортостана сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела полиции задержали с поличным двух местных жителей. Стражи порядка выяснили, что 35-летний мужчина прятал крупную партию наркотического зелья на чердаке заброшенного дома. Оказалось, что горожанин сделал из крупной партии марихуаны «заготовку» на зиму.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на окраине города, в заброшенном доме садового кооператива, сыщики поймали злоумышленника с поличным. В момент задержания вместе с ним в помещении находился его приятель. Мужчины собирались употребить запрещенное зелье, но не успели. На чердаке полицейские обнаружили полмешка марихуаны общим весом более 1,6 кг. По словам злоумышленника, он на протяжении лета собирал и сушил наркосодержащие растения — делал из травы «запасы на зиму» для личного потребления.

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». В настоящее время ведется следствие.

Теги: МВД по РБ, незаконный оборот наркотиков, марихуана
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