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В Башкирии может появиться центр развития волейбола

СПОРТ

В Башкирии может появиться центр развития волейбола Фото: ВК "Урал"

В Башкирии может появиться центр развития волейбола Фото: ВК "Урал"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Идею о том, что Башкирии нужен центр развития волейбола, озвучили на расширенном заседании президиума региональной федерации волейбола с участием министра спорта и молодежной политики республики Андрея Иванюты и президента федерации Марата Марданова.

«Нам необходимо улучшить материально-техническую базу. Сейчас нам необходим дом, центр развития волейбола, в котором мы могли бы проводить учебно-методические сборы, сборы для школьных тренеров, потому что много нововведений в мировом волейболе. Наш вид спорта динамично меняется. Беспокоит и качество судейства. Поэтому все эти вопросы нам нужно обсуждать вместе и сообща», — отметил Марат Марданов.

В Башкортостане волейболом занимаются более 70 тысяч человек. Республику в большом волейболе представляют шесть профессиональных команд: «Урал» (Суперлига), «Беркуты Урала» (Молодежная лига), «Самрау» (женщины, Высшая лига «А»), «Тархан» (Стерлитамак, Высшая лига «А»), «Тархан-2» (Стерлитамак, Высшая лига «Б»), а также команда по пляжному волейболу, выступающая в системе ВК «Урал».

Теги: волейбол, Урал, центр развития
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