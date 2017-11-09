Тренер сборной России объяснил причину вызова голкипера «Салавата Юлаева», который не выиграл ни одного матча Фото: Олег Яровиков Тренер сборной России объяснил причину вызова голкипера «Салавата Юлаева», который не выиграл ни одного матча Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Новость о том, что голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев вызван в национальную сборную для участия в Еврохоккейтуре, многих болельщиков удивила. Напомним, голкипер не выиграл ни одного матча в составе «юлаевцев».

Тренер вратарей российской сборной объяснил такое решение тем, что Кареева необходимо поддержать.

«Мы в курсе, что Кареев проиграл в этом сезоне все матчи, в которых принял участие. Это, конечно, безобразие. Но этим вызовом как раз и хотели Андрея поддержать! Мы с ним уже работали перед чемпионатом мира. И видим, что парень движется в правильном направлении», — цитирует Рашита Давыдова «Советский спорт».

Наставник российских голкиперов напомнил историю с Ильей Сорокиным, которого ЦСКА отправил играть в молодежный состав. Тренерский штаб сборной России дал шанс вратарю, после чего хоккеист вернулся в команду мастеров.