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Тренер сборной России объяснил причину вызова голкипера «Салавата Юлаева», который не выиграл ни одного матча

СПОРТ

Тренер сборной России объяснил причину вызова голкипера «Салавата Юлаева», который не выиграл ни одного матча Фото: Олег Яровиков

Тренер сборной России объяснил причину вызова голкипера «Салавата Юлаева», который не выиграл ни одного матча Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Новость о том, что голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев вызван в национальную сборную для участия в Еврохоккейтуре, многих болельщиков удивила. Напомним, голкипер не выиграл ни одного матча в составе «юлаевцев».

Тренер вратарей российской сборной объяснил такое решение тем, что Кареева необходимо поддержать.

«Мы в курсе, что Кареев проиграл в этом сезоне все матчи, в которых принял участие. Это, конечно, безобразие. Но этим вызовом как раз и хотели Андрея поддержать! Мы с ним уже работали перед чемпионатом мира. И видим, что парень движется в правильном направлении», — цитирует Рашита Давыдова «Советский спорт».

Наставник российских голкиперов напомнил историю с Ильей Сорокиным, которого ЦСКА отправил играть в молодежный состав. Тренерский штаб сборной России дал шанс вратарю, после чего хоккеист вернулся в команду мастеров.

Теги: хоккей, Андрей Кареев, сборная России, Еврохоккейтур
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