В Башкирии неустановленные лица сожгли автомобиль многодетного таксиста - возбуждено уголовное дело Фото: группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: bash.dtp.official, Instagram В Башкирии неустановленные лица сожгли автомобиль многодетного таксиста - возбуждено уголовное дело Фото: группа «Мобильный Салават», Vk | Видео: bash.dtp.official, Instagram

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в одном из дворов Ишимбая, в ночь с 5 на 6 ноября сгорел автомобиль Volkswagen Polo. Как сообщало агентство «Башинформ», также огнем были повреждены припаркованные рядом машины.

Хозяин Volkswagen Роберт рассказал, что под его машиной была найдена канистра из-под бензина. Он уверен в том, что это поджог, устроенный конкурентами. Автомобиль был единственным источником дохода для семьи. По словам отца троих детей, были угрозы не только в его адрес, но и в адрес коллег, которые недавно стали работать в известной службе вызова такси с мировым именем.

В пресс-службе МВД по РБ прокомментировали случившееся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога автомобиля Volkswagen Polo. По записи видно, как двое мужчин сначала проходят мимо иномарки, потом возвращаются. Один размещает на капоте около лобового стекла предмет, похожий на пластмассовую бутылку, другой быстро поджигает его. Емкость с жидкостью моментально вспыхивает вместе с автомобилем.