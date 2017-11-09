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9 ноября Четверг

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11 ноября уфимцев приглашают на очередные сельхозярмарки

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

11 ноября уфимцев приглашают на очередные сельхозярмарки Фото: ИА "Башинформ"

11 ноября уфимцев приглашают на очередные сельхозярмарки Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В столице Башкирии 11 ноября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести свежую и качественную продукцию можно будет на ярмарочных площадках в Ленинском и Октябрьском районах.

Как сообщили в мэрии, торговля овощами, медом и другой продукцией, не требующей соблюдения температурного режима, будет организована возле трамвайного кольца на ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

В Октябрьском районе ярмарки пройдут на площади перед Дворцом спорта и на аллее по ул. Рыльского.

Теги: сельхозярмарки
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