УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Уфе, в технопарке УГНТУ, стартовал первый в России химический хакатон. Марафон разработок с реальными кейсами из индустрии нефтехимии продлится два дня. В нем могут принять участие не только студенты Нефтяного университета, но и представители других вузов.

Команды будут решать задачи, предоставленные крупнейшей в мире химической корпорацией BASF. Участникам хакатона предложат комплексные задания, решение которых потребует как знаний в области химии, так и умения оценивать возможности реализации, создавать математические модели, продумывать стратегию продвижения разработок. В командах, наряду с химиками, могут быть технологи и аналитики — все, кому интересно испытать свои силы в решении нефтехимических кейсов. Например, задания могут предполагать поиск новых способов использования существующих материалов, разработку новых растворов или создание математических моделей для современных решений в области химии, сообщили в мэрии.

На решение кейсов отводится два дня, в течение которых молодые химики могут консультироваться со специалистами университета и экспертами BASF, а также посещать лаборатории УГНТУ и компаний-партнеров. 10 ноября команды представят свои решения экспертному жюри из числа представителей BASF и УГНТУ. Авторы лучших решений получат призы и подарки от организаторов.

Регистрация на химический хакатон здесь. Подробности по телефону Центра технологического предпринимательства УГНТУ: (347) 243-14-38.