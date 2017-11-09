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9 ноября Четверг

Уфа   °

В Уфе призывники и их родители могут обратиться за консультациями по телефону «горячей линии»

ОБЩЕСТВО

В Уфе призывники и их родители могут обратиться за консультациями по телефону «горячей линии» Фото: администрация Уфы

В Уфе призывники и их родители могут обратиться за консультациями по телефону «горячей линии» Фото: администрация Уфы

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Центр патриотического воспитания молодежи проводит в Уфе ежегодную городскую акцию «Осенний призыв» на «Телефоне доверия». За консультациями по вопросам законодательства, связанного с организацией призыва на военную службу, могут обратиться призывники, их родственники и другие заинтересованные лица. По телефону «горячей линии» можно также сообщить о фактах нарушения закона, уточнили в комитете по делам молодежи администрации города.

На все интересующие вопросы ответит начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан по Октябрьскому и Советскому районам города Уфы.

Звонки принимаются 9 ноября с 15 до 17 часов по телефону: (347) 279-06-35.

Теги: осенний призыв, горячая линия
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