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Подозреваемый в сексуальном насилии житель Башкирии пытался сбежать из-под стражи

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Подозреваемый в сексуальном насилии житель Башкирии пытался сбежать из-под стражи Фото: автор

Подозреваемый в сексуальном насилии житель Башкирии пытался сбежать из-под стражи Фото: автор

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Белебеевский городской суд приговорил 25-летнего местного жителя к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным по статье «покушение на побег из-под стражи».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июле этого года сотрудники правоохранительных органов задержали горожанина по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Его привезли в местный отдел полиции, чтобы поместить в изолятор временного содержания. Злоумышленник дождался, когда полицейский отвлечется на предоставление отчета, и выбежал из здания. Но далеко убежать ему не удалось, его схватили в нескольких кварталах от полицейского участка.

Преступление житель Белебея совершил в период его условного осуждения за попытку кражи. Подсудимый признался в содеянном.

Теги: побег, полиция
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