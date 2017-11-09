В Башкирии собирают средства для установки памятника башкирскому воину-коннику в Нидерландах Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» В Башкирии собирают средства для установки памятника башкирскому воину-коннику в Нидерландах Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан»

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Башкортостане организован сбор добровольных пожертвований от населения республики для реализации проекта по установке памятника башкирскому воину-коннику в Королевстве Нидерландов. Проект имеет большую историко-культурную и общественную значимость и возможность презентации национально-культурного и исторического наследия башкирского народа, увековечения подвига башкирских конников, освободивших Европу от наполеоновских захватчиков, сообщает Министерство культуры РБ.

Предполагается возведение монументов генералу Бенкендорфу и башкирскому воину-коннику, которые в ноябре 1813 года участвовали в форсировании реки Эйссель и положили начало освобождению Нидерландов от наполеоновской оккупации. Половину необходимых средств для установки памятника — 150 тысяч евро выделили инициаторы проекта, муниципалитеты Хеерде и Олст-Вейе. В настоящее время требуется софинансирование со стороны Башкортостана. Автор проекта — заслуженный художник России Александр Таратынов уже завершил работу над скульптурой башкирскому воину-освободителю, ее осталось отлить в бронзе.

Торжественное открытие памятника запланировано на 11 января 2018 года, композиция будет размещена на берегу реки Эйссел на границе муниципалитетов Хеерде и Олст-Вейе.

Обществом открыт специальный счет для сбора средств от заинтересованных организаций и лиц на создание скульптурной композиции. Каждый желающий может внести свой посильный вклад. Реквизиты получателя указаны на сайте Минкультуры РБ.

Справка. В Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии 1813-1814 годов участвовали представители многих народов Российской империи. Башкиро-мещерякское войско сформировало и отправило на войну в общей сложности 22 конных полка (20 башкирских и два мещерякских).