Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет»
Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет» Фото: БК "Уралмаш"
Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет» Фото: БК "Уралмаш"
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
На площадке спортивного комплекса Башкирского государственного аграрного университета баскетболисты «Уфимца» принимают барнаульский клуб «АлтайБаскет». Хозяева встретятся с гостями из Западной Сибири дважды — 11 и 12 ноября.
«В прошлом сезоне команда «АлтайБаскет» заняла второе место в третьем дивизионе. Поэтому на уфимской площадке ожидается борьба», — рассказали в пресс-службе БК «Уфимец».
Начало матчей в субботу и воскресенье в 14 часов по местному времени.