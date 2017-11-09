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9 ноября Четверг

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Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет»

СПОРТ

Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет» Фото: БК "Уралмаш"

Баскетбольный клуб «Уфимец» проведет две домашние игры с барнаульским «АлтайБаскет» Фото: БК "Уралмаш"

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На площадке спортивного комплекса Башкирского государственного аграрного университета баскетболисты «Уфимца» принимают барнаульский клуб «АлтайБаскет». Хозяева встретятся с гостями из Западной Сибири дважды — 11 и 12 ноября.

«В прошлом сезоне команда «АлтайБаскет» заняла второе место в третьем дивизионе. Поэтому на уфимской площадке ожидается борьба», — рассказали в пресс-службе БК «Уфимец».

Начало матчей в субботу и воскресенье в 14 часов по местному времени.

Теги: баскетбол, Уфимец
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