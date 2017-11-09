Определены сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения Фото: Олег Яровиков Определены сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Правительством России по этому поводу принято соответствующее распоряжение, оно опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится, что всеобщей переписи будет предшествовать пробная. Она пройдет с 1 по 31 октября 2018 года с целью отработки организационных вопросов и охватит около 550 тысяч человек.

В ходе переписи планируется собрать официальную информацию о численности и составе населения России в целом, по субъектам РФ, по муниципальным образованиям, в сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым составом населения, его образовательным уровнем.

Предыдущая всероссийская перепись населения проводилась в октябре 2010 года. В ней приняли участие более 141 миллиона человек.