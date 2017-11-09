В Кировском районе столицы Башкирии назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ В Кировском районе столицы Башкирии назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Приказом Следственного комитета России майор юстиции Ильдар Газизов назначен на должность руководителя следственного отдела по Кировскому району Уфы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Газизов Ильдар Наилевич родился в 1979 году в Уфе. Служит в органах СКР по РБ с 2007 года. Начал свой трудовой путь с работы следователем, с 2011 года замещал должности в аппарате следственного управления: старшего следователя, следователя по особо важным делам, замруководителя следственного отдела по Ишимбаю, затем первого отдела процессуального контроля, отдела криминалистики.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. Женат, воспитывает сына.