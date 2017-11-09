Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↑

EUR 68.70 ↓

9 ноября Четверг

Уфа   °

В Кировском районе столицы Башкирии назначен новый руководитель следственного отдела

ОБЩЕСТВО

В Кировском районе столицы Башкирии назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

В Кировском районе столицы Башкирии назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Приказом Следственного комитета России майор юстиции Ильдар Газизов назначен на должность руководителя следственного отдела по Кировскому району Уфы. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Газизов Ильдар Наилевич родился в 1979 году в Уфе. Служит в органах СКР по РБ с 2007 года. Начал свой трудовой путь с работы следователем, с 2011 года замещал должности в аппарате следственного управления: старшего следователя, следователя по особо важным делам, замруководителя следственного отдела по Ишимбаю, затем первого отдела процессуального контроля, отдела криминалистики.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени. Женат, воспитывает сына.

Теги: СКР по РБ, назначения
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть