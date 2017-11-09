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9 ноября Четверг

Уфа   °

Уфимец изнасиловал 13-летнюю девочку, после чего она забеременела

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Уфимец изнасиловал 13-летнюю девочку, после чего она забеременела Фото: автор

Уфимец изнасиловал 13-летнюю девочку, после чего она забеременела Фото: автор

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Калининский районный суд Уфы приговорил 66-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. Он признан виновным по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в сентябре 2015 года фигурант уголовного дела изнасиловал 13-летнюю девочку, зашедшую в гости к его внучке. О случившемся стало известно лишь спустя полгода, когда выяснилось, что потерпевшая беременна. При допросе мужчина представлялся белым магом, имеющим дар излечивать болезни.

По словам свидетелей, он ранее предложил вступить в интимную связь еще троим несовершеннолетним. Одной из них он пообещал изгнать вселившихся в нее демонов.

Обвиняемый не признался в содеянном.

Теги: прокуратура, суд, изнасилование
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