УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

ИА REGNUM сделало обзор СМИ республики с 31 октября по 7 ноября под названием «Миллионы на башкирский язык, реновация «хрущевок»: Башкирия за неделю». В нем отражено много событий, но центральное место занимает будущее башкирского языка: «Ряд СМИ сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов издал указ о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики. Согласно указу, будет проводиться разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов с подпрограммами «Башкирский язык», «Русский язык», «Родной язык»; будут выделяться ежегодные гранты главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков и языков народов республики. Кроме того, в Башкирии будет создан фонд по сохранению и развитию башкирского языка. Готовятся документы, в частности устав Фонда. Его будет возглавлять сам Рустэм Хамитов. Наполнение фонда будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию госязыков и языков народов РБ будет существенно превышать цифру 100 млн рублей».

Языковой вопрос остро встал и в Якутии: «Сядем на пол и откажемся от русского!», — пишет агентство. Из заголовка ясно, о чем идет речь. Для иллюстрации аналогичной реакции в других «национальных» регионах: «В Башкирии требования националистических организаций вернуть в общеобразовательные школы республики принудительное изучение башкирского государственного языка вообще стали сопровождаться и даже подменяться требованиями отставки главы региона Рустэма Хамитова».

А «Независимая газета» пишет про наших соседей: «Москва и Казань ищут общий язык». Там приводятся разные мнения. На вопрос «НГ», не скажется ли обострение в нацреспубликах, а языковые проблемы сейчас подняты еще и в Башкирии, Чувашии и Коми, на предстоящей президентской кампании, политолог Андрей Колядин заявил: «Однозначно прогнозировать это нельзя, но президент как гарант Конституции не мог промолчать». А президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил, что «Башкортостан уже услышал президента» и подчеркнул, что даже на Северном Кавказе язык не является острой политической проблемой.

ТАСС сообщает, что «Два новых резидента ТОР "Кумертау" в Башкирии реализуют проекты на 12 млрд рублей. Министерство экономического развития РФ зарегистрировало двух новых резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Кумертау" в Башкирии. Предприятие "Энергомаш" и Свердловская энергоремонтная компания (СЭРК) намерены реализовать в моногороде проекты общей стоимостью 12 млрд руб. до 2020 года, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики…

Всего, таким образом, в Кумертау в настоящий момент зарегистрировано семь резидентов. Градообразующее предприятие моногорода — Кумертауское авиационное производственное предприятие, входящее в состав холдинга "Вертолеты России"».

«В Генпрокуратуре считают, что регионам не хватает лесничих для мониторинга лесных пожаров, — об этом тоже ТАСС. — В 11 регионах (Бурятии, Башкирии, Якутии, Красноярском крае, Амурской, Брянской, Иркутской, Кировской, Магаданской, Оренбургской, Омской областях), как показали прокурорские проверки, в нарушение Лесного кодекса не в полном объеме были организованы предупреждение и мониторинг лесных пожаров».

ТАСС, сообщая, что МЭР, то есть, министр экономического развития РФ Максим Орешкин – против предложений Минфина по изменению законодательства о концессиях, поскольку "неаккуратные заявления" Министерства финансов портят инвестклимат в стране, приводит в пример ситуацию в Башкирии: «Вопрос о необходимости законодательно разграничить понятие концессии и госзаказа возник после аннулирования ФАС открытого конкурса госкомитета Башкирии на заключение концессионного соглашения по автомобильной дороге Стерлитамак — Магнитогорск. По мнению службы, тендер на строительство дороги в Башкирии фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры государственного заказа. Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС аннулировать конкурс на строительство дороги, которая должна стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай».

«Интерфакс-Россия» пишет про то, что «Инфляция в Башкирии в октябре составила 0,3%, с начала 2017 года — 1,1%, сообщает Башкортостанстат. Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,5% (с начала года сохранились на уровне октября прошлого года), непродовольственные товары подешевели на 0,3% (рост на 1,1%). Стоимость услуг при этом за месяц снизилась на 0,2% (рост на 2,9%)».

А РИА «Новости» — о том, как Общероссийский народный фронт провел рейд по свалкам Уфы: «Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по местам несанкционированного сброса мусора в Уфе, которые отмечены на интерактивной карте свалок, сообщается на сайте организации.

Жалоба на крупный строительный мусор поступила от жителей микрорайона "Серебряный ручей"».