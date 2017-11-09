В Уфе ночью загорелись несколько автомобилей - видео Фото: БашДТП В Уфе ночью загорелись несколько автомобилей - видео Фото: БашДТП

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сообщение о происшествии на улице Степана Кувыкина в Уфе поступило на пульт пожарной охраны около двух часов ночи 8 ноября. Очевидцы сообщили о том, что горят легковые автомобили.

«Пожар потушен в течение 20 минут, — уточнили в пресс-службе республиканского МЧС. — На месте силы и средства МЧС: 2 единицы техники, 6 человек».

Свидетели происшествия опубликовали видео горящих автомобилей в сообществе «БашДТП».