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9 ноября Четверг

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В Уфе ночью загорелись несколько автомобилей - видео

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе ночью загорелись несколько автомобилей - видео Фото: БашДТП

В Уфе ночью загорелись несколько автомобилей - видео Фото: БашДТП

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сообщение о происшествии на улице Степана Кувыкина в Уфе поступило на пульт пожарной охраны около двух часов ночи 8 ноября. Очевидцы сообщили о том, что горят легковые автомобили.

«Пожар потушен в течение 20 минут, — уточнили в пресс-службе республиканского МЧС. — На месте силы и средства МЧС: 2 единицы техники, 6 человек».

Свидетели происшествия опубликовали видео горящих автомобилей в сообществе «БашДТП».

Теги: пожар, автомобили
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