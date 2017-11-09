Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза Фото: Башинформ Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза Фото: Башинформ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в странах Евросоюза. С середины сентября по первую декаду октября в Испании было зарегистрировано более 13 случаев заболевания легионеллезом среди туристов, отдыхавших в одном из отелей Пальманова. Как минимум один случай заболевания гражданина Великобритании завершился летальным исходом, сообщается на сайте ведомства.

Министерство здравоохранения Португалии 9 ноября также подтвердило факт вспышки легионеллеза в одной из больниц Лиссабона, где заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медицинских работников. Это самая крупная вспышка легионеллеза в Португалии за последние годы. Ожидается, что могут быть выявлены новые случаи заболевания. Начато расследование причин вспышки. Предполагают, что наиболее вероятной причиной являются недостатки в работе системы водоснабжения медицинской организации.

Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

Легионеллезная инфекция – острая инфекционная болезнь, характеризуется лихорадкой, тяжелым течением, поражением легких (двухсторонняя пневмония), центральной нервной системы, органов пищеварения.

Возбудители легионеллеза – микробы легионеллы распространены во всем мире, естественный резервуар возбудителя — вода и почва, оптимальная для размножения температура внешней среды 40-60 °C. Искусственная среда обитания возбудителя – это водные системы, где циркулирует вода оптимальной температуры (душ, кондиционеры воздуха, джакузи, фонтаны). В таких системах создаются условия для образования в воздухе мелкодисперсного бактериального аэрозоля, проникновение возбудителя в организм человека происходит при вдыхании таких водных аэрозолей. Основной путь передачи легионеллёза воздушно-капельный с аэрозольным механизмом, инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. От человека к человеку инфекция не передается.

Легионеллезом болеют чаще люди среднего и пожилого возраста на фоне действия таких факторов риска, как курение, злоупотребление алкоголем, сопутствующие заболевания, в первую очередь, диабет и сердечно-сосудистые заболевания; первичные и вторичные иммунодефициты.