В России соль подорожает на 10% Фото: сайт Известий В России соль подорожает на 10% Фото: сайт Известий

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Цены на соль в России возрастут на 10% к концу 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз». Продукт может подорожать из-за дефицита вагонов для его перевозки.

По данным издания, российские поставщики уже сократили отгрузки торгующим организациям в связи с нехваткой вагонов для перевозки соли. На рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава, в результате чего объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.

«Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции», — сообщили изданию в «Руспродсоюзе».