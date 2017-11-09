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В России соль подорожает на 10%

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В России соль подорожает на 10% Фото: сайт Известий

В России соль подорожает на 10% Фото: сайт Известий

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Цены на соль в России возрастут на 10% к концу 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз». Продукт может подорожать из-за дефицита вагонов для его перевозки.

По данным издания, российские поставщики уже сократили отгрузки торгующим организациям в связи с нехваткой вагонов для перевозки соли. На рынке железнодорожных перевозок наблюдаются проблемы с предоставлением необходимого количества подвижного состава, в результате чего объемы неотгруженных запасов растут, а склады торговых операторов пустеют.

«Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции», — сообщили изданию в «Руспродсоюзе».

Теги: цены, соль
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