Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.24 ↑

EUR 68.70 ↓

9 ноября Четверг

Уфа   °

В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП Фото: Башинформ

В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП Фото: Башинформ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии в тройном ДТП пострадали пассажиры маршрутки, сообщают СМИ со ссылкой на «Дорожный патруль».

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне вечером. По предварительной информации, водитель за рулем внедорожника «Ссан Йонг Тагер», двигаясь по улице Софьи Перовской при повороте на Мубарякова, не уступил дорогу встречной пассажирской «Газели». В результате столкновения иномарка влетела в попутный большегруз ЗИЛ. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились пассажиры, четверо из них пострадали.

Теги: Дтп
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть