В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП
В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП Фото: Башинформ
В Башкирии четыре пассажира маршрутной «Газели» пострадали в ДТП Фото: Башинформ
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В столице Башкирии в тройном ДТП пострадали пассажиры маршрутки, сообщают СМИ со ссылкой на «Дорожный патруль».
Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне вечером. По предварительной информации, водитель за рулем внедорожника «Ссан Йонг Тагер», двигаясь по улице Софьи Перовской при повороте на Мубарякова, не уступил дорогу встречной пассажирской «Газели». В результате столкновения иномарка влетела в попутный большегруз ЗИЛ. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находились пассажиры, четверо из них пострадали.