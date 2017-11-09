Синоптики предупреждают жителей Башкирии о гололеде и снежном накате
Синоптики предупреждают жителей Башкирии о гололеде и снежном накате Фото: Гульфия Акулова
Синоптики предупреждают жителей Башкирии о гололеде и снежном накате Фото: Гульфия Акулова
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии ночью шёл мокрый снег, по северу республики осадки были умеренными. Днем местами также прогнозируется небольшой мокрый снег.
Синоптики предупреждают, что в отдельных районах возможен гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица, снежный накат.
Сейчас в столице Башкирии пасмурно. Столбики термометров показывают +1 градус. Влажность 87 процентов. Ветер северо-западный порывистый до 7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +2°.