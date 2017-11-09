В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest»
В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest» Фото: Дом дружбы народов
В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest» Фото: Дом дружбы народов
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В немецком историко-культурном центре Башкирии начали подготовку к «Laternenfest» – празднику фонариков, а также Дню Святого Мартина.
Праздник фонариков – один из самых любимых и долгожданных в селе Пришиб Благоварского района. Специалист Немецкого ИКЦ провела мастер-класс для детей по изготовлению главного атрибута этого праздника –«Laterne», то есть фонарика, сообщили в Доме дружбы народов РБ.
Заранее приготовленные баночки, разрисовывали самыми яркими красками, наносили аппликации и наклейки. И, конечно же, разучивали немецкие песни с теми, кто пришёл впервые.
Праздник обещает стать целым событием, так как он является одним из старейших и главных праздников немцев.