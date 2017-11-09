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В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest» Фото: Дом дружбы народов

В Башкирии изготовили фонарики для праздника «Laternenfest» Фото: Дом дружбы народов

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В немецком историко-культурном центре Башкирии начали подготовку к «Laternenfest» – празднику фонариков, а также Дню Святого Мартина.

Праздник фонариков – один из самых любимых и долгожданных в селе Пришиб Благоварского района. Специалист Немецкого ИКЦ провела мастер-класс для детей по изготовлению главного атрибута этого праздника –«Laterne», то есть фонарика, сообщили в Доме дружбы народов РБ.

Заранее приготовленные баночки, разрисовывали самыми яркими красками, наносили аппликации и наклейки. И, конечно же, разучивали немецкие песни с теми, кто пришёл впервые.

Праздник обещает стать целым событием, так как он является одним из старейших и главных праздников немцев.

Теги: историко-культурные центры
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