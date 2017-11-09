УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Продолжается визит представителей Башкортостана в Китай в рамках российской делегации, приуроченной к 60-летию Общества российско-китайской дружбы. В ее составе – член Совета Федерации, председатель общества Дмитрий Мезенцев, представители администраций Амурской и Тамбовской областей и другие официальные лица. Башкирскую часть делегации возглавил вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов.

Весьма насыщенной оказалась и деловая часть визита. Так, в первый день состоялась рабочая встреча членов российской делегации с заместителем председателя Центрального комитета народного политического консультативного совета Китая, председателем Общества китайско-российской дружбы г-ном Чэнь Юанем. Обсуждались перспективные направления российско-китайского культурного, общественного и социально-экономического сотрудничества, в том числе в рамках реализации проекта «Волга-Янцзы», в котором Башкортостан принимает активное участие. Поднимались также вопросы реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе на территории Республики Башкортостан, заметно продвинувшейся в последнее время в выстраивании конструктивного экономического сотрудничества с китайскими партнерами.

Ключевым событием следующего дня стала встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Китае Андреем Денисовым. Обсуждались возможности реализации проектов не только в реальном секторе экономики, но и в социальной сфере, в частности, в здравоохранении. Опыт подобного взаимодействия между республикой и китайской стороной уже имеется.

Делегация посетила редакцию ежедневной пекинской газеты «Гуанмин жибао». В ее составе свыше 20 корпунктов в различных странах мира в том числе в России (Москва). С китайскими коллегами обсуждались особенности информационной политики, отдельные аспекты освещения ключевых социально-экономических и общественно-политических событий, а также возможности медийного партнерства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Илшат Тажитдинов провел рабочую встречу с председателем правления Сычуаньской компании по охране окружающей среды «Цзюньхэ» господином Ли Лэцзюнем. Компания выступает инициатором реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству цементного завода на территории города

Начало этому значимому проекту было положено на форуме «Зауралье-2016», где между Правительством Республики Башкортостан, Сычуаньской компанией по охране окружающей среды «Цзюньхэ» и ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» заключено соглашение о намерениях по его реализации. В строительство завода будет вложено свыше 205 млн долларов США, создано более 200 рабочих мест.

На встрече стороны обсудили ход выполнения мероприятий «дорожной карты» по реализации проекта, рассмотрели актуальные вопросы проектирования завода, его внешней инфраструктуры, сроков и условий строительства основных объектов завода.

В этот же день состоялись переговоры с постоянным заместителем председателя правления Центра планирования и исследований Шелкового пути г-ой Ли Сяолинь. В рамках встречи рассматривались возможности участия в проведении совместных исследований по стратегическим и долгосрочным вопросам, в т.ч. в части стратегического планирования развития Шелкового пути.

Далее прошел раунд встреч с несколькими десятками китайских предпринимателей, выразивших намерение развивать совместный бизнес. В фокусе общих интересов – сельское хозяйство, в т.ч. тепличная индустрия, поставки аграрной продукции, IT-коммуникации.