Юные шахматисты Башкирии успешно стартовали в чемпионате ПФО Фото: Федерация шахмат РБ Юные шахматисты Башкирии успешно стартовали в чемпионате ПФО Фото: Федерация шахмат РБ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

44 юных шахматиста Башкортостана участвуют в чемпионате Приволжского федерального округа, который проходит в Самарской области в санатории «Циолковский». Как отметили в пресс-службе Минспорта РБ, делегация республики стала самой многочисленной среди 14 субъектов округа.

В Федерации шахмат республики,сообщили, что после пяти стартовых туров на первое место среди девушек до 17 лет вышла уфимка Юлия Григорьева. Среди 15-летних шахматисток второй держится Камилла Байбурина из Чишмов, немного отстают от лидеров в своих возрастных группах Камила Назарова из Стерлитамака, Дамир Гафаров из Туймазов, и уфимец Артем Лазарев. Хорошую игру показывает семилетний Раиль Фаизов из Белебея, выступающий среди детей до 11 лет.

Шахматисты, занявшие места с первого по четвертое, получат путевки в Высшую лигу первенства России среди юношей и девушек. Оно состоится в апреле следующего года в Сочи.

«Такого большого десанта на чемпионаты ПФО мы в последние годы не посылали. Ввиду разного турнирного опыта и возраста ребят, а он колеблется от 7 до 19 лет, перед ними стоят разные задачи. Кто-то будет сражаться за победу, а кому-то нужно просто почувствовать атмосферу больших престижных соревнований, проверить себя в баталиях со сверстниками, — рассказал председатель Федерации шахмат РБ Филюс Ишбулатов. — Но при этом все дети настроены на серьезную борьбу, ведь именно в юном возрасте происходит становление спортивного характера».