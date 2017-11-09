В Думу внесли законопроект об ужесточении наказания живодерам Фото: Ксения Калинина В Думу внесли законопроект об ужесточении наказания живодерам Фото: Ксения Калинина

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Живодеров предлагают наказывать штрафом в размере до 80 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 360 часов или даже лишением свободы на срок до трех лет. Законодатели также предлагают применять более суровые меры к тем, кто издевается над животными в присутствии детей или размещает фото и видео в интернете. В этом случае предлагается увеличить размер штрафа до 300 тысяч рублей, а срок заключения до пяти лет.

В документе отмечается, что жестокость по отношению к животным, причиняет глубокие нравственные страдания большому количеству людей, наносит значительный ущерб общественной морали и поэтому отнесение этого преступления в действующей статье УК к преступлениям небольшой тяжести нарушает принцип справедливости.