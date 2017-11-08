Уфа оказалась в первой десятке рейтинга по качеству работы системы ЖКХ Фото: Олег Яровиков Уфа оказалась в первой десятке рейтинга по качеству работы системы ЖКХ Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Очередной замер потребительских оценок состояния жилищно-коммунального хозяйства в крупных и средних городах России сделали в Финансовом университете при Правительстве РФ. В этом рейтинге Уфа заняла 10-ю строчку по качеству работы системы ЖКХ.

В основе рейтинга — данные социологического исследования, проведенного летом и осенью 2017 года. В каждом из городов были опрошены не менее 600 респондентов по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения. У горожан интересовались, довольны ли они состоянием дома, в котором проживают, благоустройством города, работой служб ЖКХ, считают ли они, что в городе строится достаточно жилья и что удобен ли город для жизни.

Для расчета единого индекса оценки состояния ЖКХ эти данные свели в единый индекс. В итоге в первой десятке оказались Набережные Челны, Тюмень, Грозный, Краснодар, Красноярск, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, Оренбург, Уфа.

Низкие показатели в таких городах, как Омск, Астрахань, Махачкала, Владивосток, Волгоград.

Как отметили авторы исследования, в целом по России за последний год до 63% снизилась доля тех, кто доволен состоянием своего дома, до 67% против 70% год назад сократилась доля жителей, полностью или в основном довольных благоустройством своего города.

С результатами исследования можно ознакомиться, перейдя по ссылке.