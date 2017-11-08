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Магистрант УГАТУ стал обладателем золотой медали IV Национального чемпионата WorldSkills

ОБЩЕСТВО

Магистрант УГАТУ стал обладателем золотой медали IV Национального чемпионата WorldSkills Фото: пресс-центр УГАТУ

Магистрант УГАТУ стал обладателем золотой медали IV Национального чемпионата WorldSkills Фото: пресс-центр УГАТУ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Магистрант Уфимского государственного авиационного технического университета (кафедра автоматизации технологических процессов) Ильнар Муллагалямов стал обладателем золотой медали IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2017. Он показал лучший результат в компетенции «Многоосевая обработка на станках с ЧПУ», сообщили в пресс-центре вуза.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) проходил с 3 по 7 ноября в Екатеринбурге. В нем приняли участие команды 29 ведущих российских корпораций и холдингов – лидеров отечественной промышленности: Росатом, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие. 300 конкурсантов в возрасте от 16 до 28 лет соревновались по 30 компетенциям. Их работу оценивали 300 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов.

Ильнар Муллагалямов представлял промышленное предприятие НПО «Станкостроение» (Стерлитамак), входящее в компанию ООО «Стан». Как отметили в вузе, это уже третья победа магистранта УГАТУ в российских чемпионатах World Skills. Ильнар завоевал золотые медали в Москве в 2016 году и в Краснодаре в текущем году.

Теги: вузы, УГАТУ, WorldSkills
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