В Башкирии служба социального сопровождения «Система Забота» готова взять на бесплатное обслуживание 100 пенсионеров Фото: из открытых источников В Башкирии служба социального сопровождения «Система Забота» готова взять на бесплатное обслуживание 100 пенсионеров Фото: из открытых источников

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Доступная среда — это не только пандусы в городе, — это в первую очередь доступные коммуникации. В Уфе в сентябре начала работу круглосуточная служба социального сопровождения «Система Забота», которая реализована на базе сотовой связи и ориентирована на предоставление социальных и медицинских услуг для пожилых людей и инвалидов, в том числе для глухих и слабослышащих граждан.

Сама служба возникла 14 лет назад в Санкт-Петербурге, сейчас ее филиалы работают в 12 регионах, теперь и в Башкирии. Услуга подразумевает плату – 700 рублей в месяц, но в качестве пилотного проекта на бесплатное обслуживание готовы взять первые сто человек. Сейчас к услуге подключено 60 пенсионеров, все они из Уфы. Для всех жителей республики с нарушениями слуха услуга бесплатна, сюда может обратиться каждый – организация выиграла конкурс Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ на обеспечение диспетчерской помощью данной категории инвалидов. Для них предусмотрена возможность писать SMS-сообщение на номер +7(961)362-95-46, письмо на электронную почту ufa@zabota365.ru, можно отправить сообщение по факсу +7(495)120-11-62. Сурдопереводчики принимают видеозвонки через Skype sistemazabota102 и обращения в мессенджере Telegram zabota102.

Пожилые люди для включения в систему «Забота» должны заключить договор со службой. Вносится вся подробная информация о пенсионере, об имеющихся заболеваниях, телефоны родственников. На мобильное устройство клиента устанавливается тревожная кнопка, на том конце оператор, оценив ситуацию, вызывает нужную помощь: «скорую», полицию, пожарных, МЧС, аварийную службу. Абонент не ищет контакты, за него это делают операторы. Диспетчеры по обращениям пенсионеров связываются со специалистами органов госвласти, предоставляют необходимую информацию, записывают на прием к врачу.

«Мы хотим, чтобы люди пожилого возраста и те люди, кто нуждается в ежедневной помощи, начали вести активный образ жизни, чтобы не оставались один на один со своей старостью, проблемами, — рассказала официальный представитель «Системы Забота» в РБ Лилия Евстафьева. – Бывает ведь людям просто хочется поговорить, узнать прогноз погоды, афишу театра. Я сама была у одиноких дома, это очень нужная для них служба, они круглосуточно одни находятся. Даже если под присмотром детей, ведь не всегда удается получить их внимание. Да и детям спокойно с такой круглосуточной заботой. Все, кто есть в базе — 1932 года рождения и старше. Они звонят постоянно. Из последнего: пожилая женщина обратилась с желанием обучиться танцу живота, операторы нашли для нее студию. Или, к примеру, была такая история: пожилой человек из группы риска — сердечник — успел нажать тревожную кнопку и упал без сознания. Операторы по имеющимся данным о болезни тут же позвонили в скорую, нашли вбитые контакты дочери, связались со слесарями, чтобы открыть дверь».

Кроме того, работа службы не ограничивается простым вызовом специалистов, процесс оказания помощи контролируется до конца: пришел ли слесарь, сделал ли работу, не взял ли больше положенных денег и т.д. В свете учащения случаев мошенничества, если в дверь к пожилому человеку стучат, представившись сотрудником ЖЭУ или из другой службы – это также можно проверить.

Уфимке Венере Фахрисламовой — 81 год, она ведет активную общественную жизнь и продолжает практическую деятельность врача в Башгосмедуниверситете.

«Это большое подспорье для одиноких ветеранов, которые нуждаются в данной помощи, есть одинокие немобильные пенсионеры, кому такая помощь просто необходима. Я, к примеру, обратилась в службу, когда у нас в доме отключили отопление, через сутки тепло включили. Контакт — полный», — рассказала пенсионерка.

Связаться с представительством службы в РБ можно по номеру телефона — 89174730499.