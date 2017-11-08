В Башкирии в одном из районов открылись сразу два фельдшерско-акушерских пункта Фото: Минздрав РФ В Башкирии в одном из районов открылись сразу два фельдшерско-акушерских пункта Фото: Минздрав РФ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Сразу два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта открылись сегодня, 8 ноября в Абзелиловском районе.

Для властей республики совершенствование сельской медицины вопрос принципиальный, тем более что Атавдинский ФАП, находился в аварийном здании 1970 года постройки. В рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года» было построено новое здание по типовому проекту общей площадью 64 квадратных метра. Его стоимость составила 3 млн 480 тысяч рублей.

Новый ФАП полностью соответствует современным требованиям, оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и мебелью, есть кабинеты приема посетителей, процедурный, прививочный, акушерский кабинеты.

В зоне его обслуживания более 600 жителей, из них детей до 17 лет — порядка 200.

В деревне Тепяново фельдшерско-акушерский пункт переехал из аварийного здания 1962 года постройки в здание средней образовательной школы. Финансирование капитального ремонта данного помещения проведено за счет средств районной администрации.

Было потрачено около 490 тысяч рублей. Здесь также установлено новое медицинское оборудование и мебель. Население деревни около 400 человек, в том числе около 50 детей, уточнили в пресс-службе Минздрава РФ.