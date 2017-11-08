В Башкирии Верховный суд оштрафовал «Сырьевую компанию» за нарушения при геологоразведке на шихане Куш-тау Фото: пресс-служба Управления госохраны объектов культурного наследия РБ







В Башкирии Верховный суд оштрафовал «Сырьевую компанию» за нарушения при геологоразведке на шихане Куш-тау Фото: пресс-служба Управления госохраны объектов культурного наследия РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Верховный суд республики отказал в удовлетворении апелляции АО «Сырьевая компания», пытавшейся обжаловать решение Ишимбайского суда. Компания признана виновной в незаконной разработке одного из четырех Шихан – горы Куштау и должна выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления госохраны объектов культурного наследия РБ. Верховный суд республики подтвердил позицию Управления.

В июле 2017 года в отношении вышеназванной организации региональным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия была проведена внеплановая проверка в ходе которой был выявлен факт проведения земляных работ по поиску и оценке месторождения полезных ископаемых на горе Куштау (один из четырёх шиханов наряду с Тратау (Торатау), Юрактау и Шахтау), расположенной на территории Ишимбайского района.

В ходе проверки установлено, что юридическим лицом работы проводились незаконно, без проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка на предмет нахождения на нем объектов культурного наследия, в отсутствии соответствующего заключения Управления.

Постановление Ишимбайского городского суда вступило в законную силу с сегодняшнего дня.