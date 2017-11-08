В Уфе прошел строевой смотр и развод патрульно-постовых нарядов Уфимского гарнизона полиции Фото: пресс-служба МВД по РБ









В Уфе прошел строевой смотр и развод патрульно-постовых нарядов Уфимского гарнизона полиции Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сегодня в Уфе состоялся объединенный строевой смотр и развод патрульно-постовых нарядов Уфимского гарнизона полиции, приданных и дополнительных сил, задействованных в обеспечении общественного порядка на территории города Уфы.

В одном ряду строем прошли сотрудники патрульно-постовой службы, кинологи, госавтоинспекторы, представители Росгвардии, центра общественной безопасности города Уфы, в арьергарде — полицейская кавалерия, спецавтомашины. Торжественный парад принял лично министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев.

Боевые силы гарнизона полиции оценили и почетные гости масштабного события — заместитель премьер-министра правительства республики Марат Магадеев, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств Башкортостана, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, глава Башкортостанской митрополии Никон, главный раввин республики Дан Кричевский, председатель Общественного совета при МВД по РБ Айрат Халиков.

Роман Деев поблагодарил коллег за службу и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по обеспечению правопорядка. Министр отметил эффективность действий полиции по противодействию преступности в Башкортостане.

Открылся смотр с награждения отличившихся сотрудников полиции и рядовых граждан.

Сразу после завершения строевого смотра, сотрудники полиции заступили на охрану общественного порядка на территории города Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.