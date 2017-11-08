В Башкирии в мультимедийном парке «Россия - моя история» оценили возможные пути развития страны в 1917 году Фото: Олег Яровиков В Башкирии в мультимедийном парке «Россия - моя история» оценили возможные пути развития страны в 1917 году Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Студенты и научная общественность Уфы оценили все возможные варианты развития России в ходе октябрьских событий 1917 года. Лекция к 100-летию революции прошла в мультимедийном парке «Россия — моя история». Инициатором знакомства молодежи с историей страны выступил региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Профессор БашГУ, доктор исторических наук Рустэм Хазиев подробно описал предпосылки революционного процесса. Лектор рассказал обо всех имеющихся на сегодняшний день версиях исторического перелома развития страны столетней давности. Студенты сразу же отмели зарубежный след и смогли разобраться в политических силах, повлиявших на исход революции и приход к власти большевиков.

Слушателей интересовала история образования национальных автономий и границы Башкирии 100 лет назад. Каждый из участников смог прояснить для себя спорные моменты исторического развития страны.

Это не первая лекция, организованная в столице Башкирии активистами ОНФ. Кружок по изучению истории Отечества открылся в рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности — детям» работает на базе мультимедийного парка «Россия — моя история». Занятия ориентированы на школьников и студентов, интересующихся историей России. Здесь они могут получить глубокие знания по истории, которые не предусмотрены школьной программой, сообщили в региональном штабе ОНФ.

Лекции станут хорошей базой для подготовки к Единому государственному экзамену. Работать со старшеклассниками будут ученые-историки, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений Уфы.