В Уфе дорогу Северный обход Затона передадут в муниципальную собственность Фото: Гостранс РБ В Уфе дорогу Северный обход Затона передадут в муниципальную собственность Фото: Гостранс РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Северный обход микрорайона Затон передадут в муниципальную собственность. Проект распоряжения правительства находится на согласовании, сообщили в Гострансе РБ. Теперь отвечать за состояние дороги будут городские власти.

Дорога построена два года назад по заказу Управления дорожного хозяйства РБ. Новая автомагистраль дала возможность разгрузить выезд из города и стала важной транспортной артерией от нового моста через реку Белую в створе улицы Галле (введен в октябре 2016 года) до федеральной трассы М-7 «Волга».

Вторая очередь северного обхода микрорайона Затон была введена в эксплуатацию в ноябре 2015 году и представляет собой шестиполосную скоростную трассу. Протяженность основной дороги составляет девять километров. В состав объекта входят три транспортные развязки, десять съездов, три боковых проезда и три путепровода. Общая протяженность дороги со всеми съездами, развязками и искусственными сооружениями составляет 21 км.