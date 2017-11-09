В Башкирии «Серебряный ручей» завалили строительным мусором Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии «Серебряный ручей» завалили строительным мусором Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» вместе с представителем министерства экологии региона и журналистами провели рейд по объектам незаконного складирования мусора в Уфе, которые отмечены на сайте kartasvalok.ru. Жители микрорайона «Серебряный ручей» пожаловались на крупный строительный мусор.

Начальник отдела Уфимского территориального управления регионального министерства экологии Василий Вахмянин отметил, что бдительные горожане сфотографировали номера грузовиков, которые свозили этот мусор. Сейчас идут поиски хозяев грузовиков, по итогам будут приняты меры.

На улице Черняховского жители частного дома разобрали пристрой и провели ремонтные работы, а весь строительный мусор сложили через дорогу. После обращения активистов ОНФ мусор был убран, но не до конца. Общественная инспекция обнаружила здесь куски бетона, битое стекло.

В ходе рейда активисты Народного фронта выявили и вполне «свежие» груды мусора в лесополосе в районе остановки «Кордон». Нерадивый нарушитель даже потерял пропуск с указанием номера гаража, фамилии председателя гаражного общества и другие данные, которые значительно облегчат работу надзорного ведомства. Залежи строительного мусора общественники выявили и в микрорайоне Нижегородка.

«Вопросом утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) с 2019 года займется региональный оператор в рамках территориальной схемы, — отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в республике Мурад Шафиков. — Но часть отходов жизнедеятельности человека не входит в его поле деятельности. В частности, к ТКО не относятся строительные, растительные и жидкие биологические отходы. Поэтому на региональной конференции Народного фронта мы рассмотрим предложение о создании в населенных пунктах специальных площадок для складирования отходов, не относящихся к ТКО. Особенно это актуально для сельской местности».

На интерактивной карте незаконных свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» жители республики отметили 273 проблемных объекта, 127 из них ликвидированы.