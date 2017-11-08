В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра Фото: портал Mash | Видео: портал Mash В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра Фото: портал Mash | Видео: портал Mash

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе девушка устроила драку с пятью охранниками одного из торговых центров города. По информации портала Mash, битва началась из-за украденного нижнего белья. Отбиться от сотрудников ЧОП девушке помогал ее возлюбленный.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сообщается, что девушка ударила одного из охранников железной подставкой для газет. Убежать с похищенным ей не удалось — посетительницу ТЦ охранники задержали.