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В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра Фото: портал Mash | Видео: портал Mash

В Уфе возлюбленные подрались с охранниками торгового центра Фото: портал Mash | Видео: портал Mash

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе девушка устроила драку с пятью охранниками одного из торговых центров города. По информации портала Mash, битва началась из-за украденного нижнего белья. Отбиться от сотрудников ЧОП девушке помогал ее возлюбленный.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сообщается, что девушка ударила одного из охранников железной подставкой для газет. Убежать с похищенным ей не удалось — посетительницу ТЦ охранники задержали.

Теги: ЧП, потасовка
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