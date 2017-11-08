УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

«Я снова возвращаюсь в дом родной» — так называется вечер воспоминаний, поэзии и песни известного уфимского барда и писателя Сергея Круля.

Вечер будет посвящен дому №32 по улице Карла Маркса и его легендарной истории. В программе — выступления краеведов и жителей этого дома, чтение рассказов из книги «Там, где дом моей матери», а также авторские песни в исполнении Сергея Круля и Наталии Оганесян (домра).

Специальный гость — поэтесса Ирина Хужина.

Вечер пройдёт в воскресенье, 19 ноября, в Музее современного искусства им. Н. Латфуллина (ул. К. Маркса, 32). Начало в 17 часов. Вход свободный.

Сергей Круль — автор книг «Мой отец — художник Леонид Круль», «На углу Социалистической и Бекетовской», «Богомаз», «Там, где дом моей матери», «Девушка в синем», «Рассказы о животных», «Завещание помещицы». Большую известность получила его песня «Я родился в Уфе», которая, по мнению многих уфимцев, считается неофициальным гимном города.

Сергей Круль включен в состав авторов хрестоматии «Современная уфимская художественная проза 1992-2012». Также писатель известен как горячий поклонник и защитник старой Уфы — с 80-х годов прошлого века он последовательно выступает за сохранение исторического центра города и присвоение первоначальных имен улицам и площадям.