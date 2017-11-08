УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Национальный молодежный театр Башкирии поставит две новогодние сказки — «Щелкунчик» и «Пес Барбос и новогодний кросс». Финансирование этих постановок поступило по федеральной программе «Развитие культуры и туризма», которая предусматривает поддержку и оснащение детских театров. Такую же субсидию получил Башкирский театр кукол, напомнили в Министерстве культуры РБ.

К работе над спектаклем «Щелкунчик» приступил режиссер Зиннур Сулейманов. В основе постановки — инсценировка Нины Соболевой по мотивам сказки Гофмана. Музыку пишет композитор Урал Идельбаев, сценографией занимается художник-постановщик Рустам Баймухаметов, хореограф — Сулпан Аскарова.