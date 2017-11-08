Пропавшая в Башкирии 14-летняя Алла Кадырова нашлась Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk Пропавшая в Башкирии 14-летняя Алла Кадырова нашлась Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Больше двух суток волонтеры и полицейские искали 14-летнюю жительницу Салавата Аллу Кадырову. Сегодня, 8 ноября, родственники сообщили, что девочка нашлась.

«Она позвонила маме. Сказала, что с ней всё в порядке. Но домой она пока не вернулась», — рассказали агентству «Башинформ» родственники.

8 ноября правоохранительные органы нашли еще одну без вести пропавшую девочку — 15-летнюю Дарью Галимову из Нефтекамска. Всё это время она была у подруги.